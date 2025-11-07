США ударили по новому судну в Карибском море

Глава министерства войны США (Пентагон) Пит Хегсет сообщил о новом ударе по «судну с наркотеррористами» в Карибском море. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
По его словам, это судно перевозило наркотики в Карибском море, оно было атаковано в международных водах. В результате удара ни один американский военнослужащий США не пострадал, а трое наркотеррористов, находившихся на борту корабля, были уничтожены.
Удар был нанесен по указанию президента США Дональда Трампа. Судно принадлежало организации, признанной террористической, утонил Хегсет.
Еще об одном ударе Хегсет сообщил 5 ноября.
Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».
Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.