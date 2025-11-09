Во Франции сочли удары США по судам нарушением международного права

Атаки США на суда у побережья Южной Америки, которые, по утверждению президента США Дональда Трампа, занимаются перевозкой наркотиков, представляют собой нарушение норм международного и морского права. Об этом в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Мы с тревогой следим за нанесенными США ударами в международных водах, которые являются нарушением международного права и морского права», — подчеркнул Барро.

Глава французского МИД добавил, что Париж не намерен допускать процветания наркокартелей и создания угрозы безопасности в регионе. Однако, в отличие от силовых методов, применяемых США, Франция делает ставку на арест наркоторговцев и пресечение наркотрафика законными средствами, отметил он.

6 ноября Трамп заявил, что уничтожение американскими военными каждого судна, перевозящего наркотики, позволяет спасти до 25 тыс. жизней в США.

Ранее Трамп заявил об уничтожении «огромной подлодки с наркотиками».