В Мордовии объявлен режим угрозы атаки БПЛА

Правительство Мордовии сообщило об угрозе атаки БПЛА в регионе
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Мордовии была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Жителей призвали при необходимости звонить по телефону Единой службы спасения 112.

Вечером 16 ноября министерство обороны России сообщило об уничтожении 31 дрона над шестью регионами страны.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области — семь, по шесть БПЛА нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному — в Воронежской и Брянской.

До этого FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал грузовик на территории предприятия в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. При этом налете пострадал мужчина. Он получил слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно. При атаке был поврежден грузовик и оборудование.

Ранее Украина и Франция решили обсудить укрепление сотрудничества в сфере БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
