FPV-дрон ударил по грузовику на предприятии под Белгородом, ранен мужчина

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона на грузовик

FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал грузовик на территории предприятия в селе Новостроевка-Первая, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, при этом налете пострадал мужчина. Он получил слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно. При атаке был поврежден грузовик и оборудование.

Глава региона добавил, что после удара БПЛА по коммерческому объекту в поселке Борисовка еще один пострадавший обратился к медикам из-за баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

До этого женщину с такой же травмой госпитализировали из Борисовки. При детонации на коммерческом объекте загорелись навес, оборудование и автомобиль. Их потушили пожарные. При налете были повреждены еще две машины.

Ранее раненый мужчина сам пришел в больницу после атаки БПЛА.