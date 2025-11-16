Украина и Франция обсудят укрепление сотрудничества в сфере БПЛА

Барро: Франция и Украина обсудят расширение сотрудничества в производстве БПЛА

Представители Франции и Украины 17 ноября обсудят расширение сотрудничества в области производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на встрече в Париже. Об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter.

«Завтра мы впервые организуем в Париже встречу между [представителями] экосистемы производства украинских беспилотников и экосистемы производства французских беспилотников для расширения сотрудничества между нашими странами», — рассказал министр.

В октябре министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию производства украинского вооружения на территории скандинавской страны.

Согласно документу, стороны договорились о создании совместных производственных мощностей, обмене технологиями и привлечении финансирования из фондов Европейского союза для реализации оборонных проектов.

Ранее Зеленский назвал условие экспорта оружия в США и Европу.