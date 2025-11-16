На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии рассказал о переговорах Украины и США по поставкам оружия

Стубб: Украина все еще ведет переговоры с США по поставкам оружия
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Власти Украины все еще ведут переговоры с США по поставкам американского оружия. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Associated Press (AP).

Финский лидер уточнил, что переговоры касаются поставок оружия с большей огневой мощью.

21 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. По словам главы Белого дома, его главным приоритетом является прекращение конфликта.

23 октября Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие. Украинский президент отметил, что Киев уже начал вести соответствующие переговоры.

Ранее Трампа призвали остановить поставки современного оружия Украине.

