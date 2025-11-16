Военкор Коц сообщил о новом прорыве российских бойцов на СВО и панике ВСУ

Российские войска совершили новый прорыв в ходе спецоперации на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, поставив под угрозу обрушения позиций украинских сил в районе города Запорожья, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что руководство ВСУ, занятого попытками деблокировать Красноармейск и Купянск, упустило из вида активное наступление российских Вооруженных сил на другом направлении — в Запорожской и Днепропетровской областях, где успешно действуют войска группировки «Восток».

«Генштаб ВСУ <...> проспал удар с другого направления. <...> Противнику нечем купировать эту угрозу», — написал Коц.

Он также пояснил, что российским войскам удалось взять под контроль довольно крупный участок гуляйпольского направления, в результате чего авангарду группировки «Восток» стала открыта дорога на райцентр — город Гуляйполе, контроль над которым позволит российской армии обойти с тыла главную линию обороны ВСУ на Запорожье и выйти на ее главный укрепрайон — Орехов — с северо-востока. Коц подчеркнул, что успех этого наступления грозит ВСУ полным обрушением фронта в Запорожской области.

По словам журналиста, ВСУ не были готовы к наступлению с этой стороны и «сейчас лихорадочно пытаются выстроить оборону» на северных и северо-западных окраинах Гуляйполя вдоль реки Гайчур.

По последней информации Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области — Малую Токмачку и Ровнополье, до этого был взят населенный пункт Яблоково.

