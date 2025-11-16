Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВСУ в районе Константиновки. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Огневую позицию «Гвоздики» обнаружили разведчики 6-й мотострелковой дивизии. Они передали координаты расчетам беспилотных систем и гаубицы «Мста-Б», после чего по ней был нанесен удар.

«Плотным огнем артиллерии и ударом беспилотников установка была уничтожена», — говорится в сообщении.

12 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское в Сумской области.

До этого главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВС РФ перешли в наступление сразу на нескольких участках. Самая сложная ситуация наблюдается в Волчанске и Купянске, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о продвижении войск в Димитрове.