Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области

Российские военные отразили две атаки, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в Харьковской области в попытках деблокировать свои окруженные формирования. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Отражены две атаки подразделений 151-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 1-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Осиново и Западное в Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований», — заявило российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до десяти военнослужащих и пикап.

Также министерство сообщило, что российские войска отразили шесть попыток атак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляемых из населенного пункта Гришино Донецкой народной республики (ДНР).

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Также Минобороны заявило, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.

Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ в Красноармейске могут сами принять решение о выводе войск.