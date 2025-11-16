На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отразили две атаки ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ в Харьковской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные отразили две атаки, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли в Харьковской области в попытках деблокировать свои окруженные формирования. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Отражены две атаки подразделений 151-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 1-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Осиново и Западное в Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований», — заявило российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до десяти военнослужащих и пикап.

Также министерство сообщило, что российские войска отразили шесть попыток атак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляемых из населенного пункта Гришино Донецкой народной республики (ДНР).

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Также Минобороны заявило, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.

Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ в Красноармейске могут сами принять решение о выводе войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами