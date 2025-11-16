Минобороны: российские войска отразили шесть атак ВСУ из района Гришино

Российские войска отразили шесть попыток атак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляемых из населенного пункта Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Центр».

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Также Минобороны заявило, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.

Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ в Красноармейске могут сами принять решение о выводе войск.