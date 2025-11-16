В Минобороны России рассказали о попытках ВСУ деблокировать окруженных в ДНР военных

Российские войска отразили шесть попыток атак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществляемых из населенного пункта Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что боевая задача была выполнена подразделениями российской группировки войск «Центр».
Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Также Минобороны заявило, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.
Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ в Красноармейске могут сами принять решение о выводе войск.