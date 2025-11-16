Минобороны сообщило о взятии села Ровнополье

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области», — говорится в сообщении.

Под российский контроль также перешло село Малая Токмачка.

В ведомстве добавили, что наступательные действия продолжаются в Красноармейске и Димитрове.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. м.

На этой неделе военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Синельниково в Харьковской области.

Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ в Красноармейске могут сами принять решение о выводе войск.