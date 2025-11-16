На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило о зачистке Ровного в ДНР

Минобороны: группировка «Центр» проводит зачистку Ровного в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные проводят зачистку населенного пункта Ровное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, зачистку проводит группировка «Центр».

До этого в Минобороны сообщали, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР штурмовики 2-й армии Вооруженных Сил России продолжают ликвидировать окруженные формирования противника. По информации оборонного ведомства, российские бойцы зачищают западный, северо-западный и восточный кварталы Центрального района города, а также территорию западной промзоны.

Помимо этого, ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове — «сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга».

Ранее ВС России ликвидировали группу военных ВСУ на одном из направлений.

СВО: последние новости
