МО: ВС РФ продолжают зачищать от ВСУ Красноармейск в ДНР

В Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовики 2-й армии Вооруженных Сил России (ВС РФ) продолжают ликвидировать окруженные формирования противника. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневном релизе.

По информации оборонного ведомства, российские бойцы зачищают западный, северо-западный и восточный кварталы Центрального района города, а также территорию западной промзоны.

Помимо этого, ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове — «сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга».

До этого, по информации Reuters, украинская сторона признала, что Киев не обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего удержания Красноармейска. Речь идет об отсутствии личного состава войск, необходимых для обороны позиций.

