Пленный из ВСУ рассказал о попытках контратак нацбата «Арей» на Курскую область

ТАСС: нацбат «Арей» участвовал в атаках на Курскую область после освобождения
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский националистический батальон «Арей» задействовали для попыток контратаковать Курскую область после ее освобождения. Об этом ТАСС рассказал пленный экс-боевик Павел Вовченко.

«Мы заходили в Теткино командой [группой], пытались контратаковать. Потом нас начали разматывать дронами», — отметил пленный.

Экс-боевик уточнил, что у поселка Теткино группировку боевиков нацбата «Арей» Вооруженных сил Украины пытались наращивать на протяжении более чем двух недель, после чего их выели из-за потерь.

14 ноября врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что свыше 90 населенных пунктов удалось успешно разминировать в приграничной зоне региона.

В Кремле до этого высоко оценили помощь из КНДР за героическую помощь в разминировании в Курской области.

О том, что в разминировании в Курской области принимают участие военные из Северной Кореи, стало известно 14 ноября. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

Ранее ВСУ ударили по Курской области.

