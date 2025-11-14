В Курской области разминировано свыше 90 населенных пунктов

Более 90 населенных пунктов удалось успешно разминировать в приграничной зоне Курской области. Об этом в Telegram-канале рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн.

«Разминирование территории — важнейшая задача, без которой не начать восстановление курского приграничья», — отметил губернатор.

По словам Хинштейна, в проведении данных работ участвуют саперы не только России, но и КНДР, которые эффективно устраняют взрывоопасные предметы. Он поблагодарил военных КНДР за активную роль в разминировании.

«Как и все куряне, глубоко признателен братскому корейскому народу за помощь в возвращении мирной жизни на нашу землю! Регулярно говорю об этом представителям военного командования КНДР в ходе наших встреч», — добавил глава региона.

В сообщении отмечается, что не считая самих населенных пунктов, специалисты разминировали прилегающие территории, дороги, сельхозугодья, лесополосы, объекты инфраструктуры и ТЭК.

В Кремле до этого высоко оценили помощь из КНДР за героическую помощь в разминировании в Курской области.

О том, что в разминировании в Курской области принимают участие военные из Северной Кореи, стало известно 14 ноября. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

Ранее ВСУ ударили по Курской области.