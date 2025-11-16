Российские танкисты продолжают уничтожать опорные пункты украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Танкисты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожают опорные пункты формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что главная цель танкистов — наносить удары по тщательно замаскированным вражеским позициям.

Сообщалось также, что российские танкисты в зоне специальной военной операции начали применять антидроновые «медузы» для защиты от беспилотных летательных аппаратов Украины (ВСУ).

Недавно агентство ТАСС сообщило, что танкист Богдан Бердянский вызвал огонь украинских военных на себя, чтобы спасти своего отца Романа. По данным агентства, отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат в одной танковой роте с 2021 года и в настоящее время оба занимают должности командиров танков.

Ранее танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами.