На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожают опорные пункты ВСУ в районе Димитрова

Минобороны: танкисты ВС РФ уничтожают опорные пункты ВСУ в районе Димитрова
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Российские танкисты продолжают уничтожать опорные пункты украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Танкисты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожают опорные пункты формирований ВСУ в районе населенного пункта Димитров», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что главная цель танкистов — наносить удары по тщательно замаскированным вражеским позициям.

Сообщалось также, что российские танкисты в зоне специальной военной операции начали применять антидроновые «медузы» для защиты от беспилотных летательных аппаратов Украины (ВСУ).

Недавно агентство ТАСС сообщило, что танкист Богдан Бердянский вызвал огонь украинских военных на себя, чтобы спасти своего отца Романа. По данным агентства, отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат в одной танковой роте с 2021 года и в настоящее время оба занимают должности командиров танков.

Ранее танкисты уничтожили грузинских наемников ВСУ, вооруженных арбалетами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами