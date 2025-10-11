Российские танкисты стали применять антидроновые «медузы»

Бойцы ВС РФ начали применять антидроновые «медузы» для защиты танков от БПЛА

Российские танкисты в зоне специальной военной операции начали применять антидроновые «медузы» для защиты от беспилотных летательных аппаратов Украины (ВСУ). Об этом рассказал в интервью РИА Новости российский военнослужащий Александр, наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск «Центр».

По его словам, изначально танкисты прикрепляли антидроновое оружие к танкам, но это было дополнительной нагрузкой и ограничивало видимость, вызывало сложности в поворотом башни.

В дальнейшем российские специалисты модернизировали оружие и дошли до изобретения «медуз», рассказал Александр.

Он добавил, что «медуза» представляет из себя большое количество металлических тросов, которые свисают вокруг танка и создают веерную защиту от украинских беспилотников.

Военнослужащий уточнил, что за счет подвижности тросов поворот башни танка не ограничивается, также сохраняется видимость для экипажа.

