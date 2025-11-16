На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат назвал работу ПВО Украины неуклюжей

РИА: неуклюжая работа ПВО Украины неоднократно повреждала инфраструктуру
Неправильная работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) неоднократно приводила к повреждениям гражданской инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщил информированный дипломатический источник.

По данным источника, недавний инцидент с повреждением территории посольства Азербайджана в Киеве также стал результатом попадания ракеты украинской ПВО.

«Неуклюжая и некорректная работа украинской ПВО неоднократно приводила к повреждению гражданской инфраструктуры», — заявил собеседник агентства.

Также дипломатический источник подчеркнул, что повреждения посольства Азербайджана в Киеве говорят о недавнем падении обломков ракет американского ЗРК Patriot. Он сослался на фотографии «свежего падения» обломков ракет, размещенные в украинском сегменте интернета. По словам дипломата, характер повреждений здания подтверждает его выводы.

Накануне МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киеве. Москва официально обвинения азербайджанских властей пока не комментировала.

Ранее эксперт предупредил о риске сокращения западного финансирования Украины из-за коррупции.

