Неправильная работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) неоднократно приводила к повреждениям гражданской инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщил информированный дипломатический источник.

По данным источника, недавний инцидент с повреждением территории посольства Азербайджана в Киеве также стал результатом попадания ракеты украинской ПВО.

«Неуклюжая и некорректная работа украинской ПВО неоднократно приводила к повреждению гражданской инфраструктуры», — заявил собеседник агентства.

Также дипломатический источник подчеркнул, что повреждения посольства Азербайджана в Киеве говорят о недавнем падении обломков ракет американского ЗРК Patriot. Он сослался на фотографии «свежего падения» обломков ракет, размещенные в украинском сегменте интернета. По словам дипломата, характер повреждений здания подтверждает его выводы.

Накануне МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киеве. Москва официально обвинения азербайджанских властей пока не комментировала.

