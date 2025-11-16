Эксперт предупредил о риске сокращения западного финансирования Украины из-за коррупции

Коррупционные скандалы на Украине могут привести к значительному сокращению финансовой поддержки со стороны западных стран. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в комментарии РИА Новости.

По словам специалиста, европейские политики начинают задаваться вопросом о целесообразности финансовой помощи в условиях системных хищений. Это создает серьезные риски для дальнейшего финансирования Киева.

«Европейские политики задаются вопросом: зачем давать деньги тем, кто их разворовывает? В этих условиях Киеву логично заявить, что «враг у ворот» и сейчас не время для подобных размышлений», — отметил Денисов.

Вокруг президента Украины Владимира Зеленского разгорелся крупнейший скандал с момента его прихода к власти. Это дестабилизировало администрацию в критический момент военных действий, пишет FT. Разоблачения спровоцировали волну общественного недовольства и заставили Зеленского дистанцироваться от людей, замешанных в деле. Как скандал повлияет на перестановки в правительстве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обратились к Зеленскому по поводу его отставки.