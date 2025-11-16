На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число бразильских наемников, погибших в конфликте на Украине

Экс-офицер Фариназу: более 45 бразильских наемников погибли в боях на Украине
true
true
true
close
Alastair Grant/AP

Не менее 45-50 бразильских наемников погибли в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта. Такую оценку в беседе с РИА Новости представил бывший офицер ВМС Бразилии и военный аналитик Робинсон Фариназу.

По словам эксперта, общее число бразильских граждан, принявших участие в боевых действиях на Украине, превышает 500 человек. Официальные данные властей Бразилии о потерях существенно занижены по сравнению с информацией, публикуемой в СМИ.

«Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45-50 погибли», — заявил Фариназу.

15 ноября Фариназу заявил, что некоторые бразильцы принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ из-за того, что им «промыли мозги» СМИ.

В октябре Следственный комитет России сообщил, что бразильский наемник Диниз де Карвальо Дантас Исак был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. С 2023 года Дантас, состоя в украинской армии, за плату сражался против российских военных.

Ранее военный эксперт заявил, что наемники ВСУ в Харькове ходят в гражданской одежде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами