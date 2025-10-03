Бразильского наемника заочно приговорили к 14 годам за участие в конфликте на Украине

СК: бразильский наемник Исак заочно осужден за участие в конфликте на Украине

Бразильский наемник Диниз де Карвальо Дантас Исак заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

С 2023 года Дантас, состоя в украинской армии, за плату сражался против российских военных. До этого он прошел военную подготовку, получил оружие и боеприпасы.

Бразильца заочно арестовали и объявили в международный розыск. Суд признал его виновным в участии наемника в вооруженном конфликте.

3 октября стало известно, что Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности более 1000 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

1 октября российский суд заочно приговорил гражданина Австралии Льюиса Каллена Бенджамина к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Ранее солдат нацбатальона ВСУ получил срок за военные преступления в Донбассе.