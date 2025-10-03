На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бразильского наемника заочно приговорили к 14 годам за участие в конфликте на Украине

СК: бразильский наемник Исак заочно осужден за участие в конфликте на Украине
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский наемник Диниз де Карвальо Дантас Исак заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

С 2023 года Дантас, состоя в украинской армии, за плату сражался против российских военных. До этого он прошел военную подготовку, получил оружие и боеприпасы.

Бразильца заочно арестовали и объявили в международный розыск. Суд признал его виновным в участии наемника в вооруженном конфликте.

3 октября стало известно, что Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности более 1000 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

1 октября российский суд заочно приговорил гражданина Австралии Льюиса Каллена Бенджамина к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Ранее солдат нацбатальона ВСУ получил срок за военные преступления в Донбассе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами