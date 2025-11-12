Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Харькове, маскируются под гражданских и носят соответствующую одежду. Об этом в эфире Первого канала заявил военный эксперт Виталий Киселев.

Он обратил внимание, что в прошлом Харьков был столицей Украинской ССР. По словам Киселева, иностранные наемники начали приезжать в этот город еще в 2017 году.

«Этот город им очень понравился с точки зрения подготовки системы обеспечения и оборудования для стратегической прослушки Российской Федерации. Это основная тема», — пояснил эксперт.

По его словам, большая часть приехавших в Харьков наемников ходит в гражданской одежде. При этом в населенном пункте работают специальные рестораны для наемников ВСУ, которые они посещают только в темное время суток.

«В дневное время стараются минимум передвигаться по территории Харькова, потому что мы в любом случае выявляем, находим такие пункты управления», — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что сейчас в городе находятся наемники из США, Германии, Великобритании и Франции. Соответствующую информацию эксперт получил от местных партизан.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как попавшие в окружение украинские солдаты маскируются под гражданских.