Офицер ВМС обвинил СМИ в «промывке мозгов» из-за участия бразильцев в боях на Украине

Офицер Фариназу: воюющим за ВСУ бразильцам промыли мозги
true
true
true
close
Maksym Kishka/Reuters

Некоторые бразильцы принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за того, что им «промыли мозги» СМИ. Об этом РИА Новости заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Произошла настоящая промывка мозгов. В первую очередь — со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно», — сказал офицер.

Фариназу добавил, что бразильцы, отправившиеся на Украину, зачастую вообще не имели опыта военной службы.

В октябре Следственный комитет России сообщил, что бразильский наемник Диниз де Карвальо Дантас Исак был заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. С 2023 года Дантас, состоя в украинской армии, за плату сражался против российских военных.

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.

