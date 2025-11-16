Режим опасности БПЛА объявили в Башкирии

В Башкирии объявили беспилотную опасность, граждан просят не покидать дома

Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Башкортостан. Об этом сообщил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов с своем Telegram-канале.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Башкортостана. Покиньте открытые участки улиц, не подходите к окнам в помещениях», — написал он.

В данный момент информации о сбитых БПЛА не поступало.

В ночь на 16 ноября украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. При падении один из БПЛА повредил фасад и забор частного дома.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее в Запорожской области рассказали о последствиях атак БПЛА на энергосистему.