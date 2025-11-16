БПЛА атаковали Воронежскую область, есть повреждения

Несколько беспилотников нейтрализовали в двух районах и одном городском округе Воронежской области при помощи сил ПВО (противовоздушной обороны) и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что при налете никто не пострадал. Однако при падении один из БПЛА повредил фасад и забор частного дома.

Чиновник обратил внимание на то, что в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском и Лискинском районах области продолжает действовать непосредственная угроза удара беспилотников. А на всей территории региона введен режим опасности атаки БПЛА.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее дрон врезался в жилую многоэтажку в Волгограде.