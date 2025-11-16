Жители Новокуйбышевска сообщили о серии взрывов

Серия взрывов произошла в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что громкие звуки начались вскоре после полуночи. Горожане насчитали от пяти до восьми взрывов и видели в небе яркие вспышки. В городе включили сирену воздушной опасности.

По предварительной информации, Новокуйбышевск подвергся налету беспилотников.

На этом фоне в самарском аэропорту ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 16 ноября в результате атаки украинских беспилотников на жилые кварталы Волгограда пострадали три человека. Удары пришлись по многоэтажным домам по четырем адресам в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Для временного размещения жителей города власти развернули пункты в школе №51 и лицее №7.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.