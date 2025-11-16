На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
RS: Киев не планирует выводить военных из Красноармейска до полного разгрома ВСУ
Александр Харченко/РИА Новости

Киев не будет выводить свои войска из Красноармейска вплоть до полного разгрома. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

Эксперты отмечают, что бои за Красноармейск приведут к серьезным потерям ВСУ — как в технике, так и в личном составе. Это поражение способно истощить ресурсы украинской армии.

По мнению директора евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи города.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове — «сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга».

12 ноября Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Ранее Украина перебросила новые силы к Волчанску и Красноармейску.

