RS: Киев не планирует выводить военных из Красноармейска до полного разгрома ВСУ

Киев не будет выводить свои войска из Красноармейска вплоть до полного разгрома. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

Эксперты отмечают, что бои за Красноармейск приведут к серьезным потерям ВСУ — как в технике, так и в личном составе. Это поражение способно истощить ресурсы украинской армии.

По мнению директора евразийской программы Института имени Квинси Анатоля Ливена, потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи города.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове — «сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга».

12 ноября Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Ранее Украина перебросила новые силы к Волчанску и Красноармейску.