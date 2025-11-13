На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина перебросила новые силы к Волчанску и Красноармейску

ТАСС: ВСУ перебросили к Волчанску и Красноармейску бойцов из Сумской области
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование украинской армии перебросило к Волчанску в Харьковской области и Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) военных из Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что переброшены были подразделения 47-й отдельной инженерной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С Сумского направления выведены подразделения 47-й отдельной инженерной бригады и направлены в Харьковскую область и ДНР для укрепления оборонительных позиций под Волчанском и Покровском», — сказал собеседник агентства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженными силами страны в Покровске (российское название — Красноармейск) может само принять решение о выводе войск, когда посчитает необходимым.

12 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Ранее западные журналисты раскрыли, как погода помогла российским бойцам в Красноармейске.

