ТАСС: ВСУ перебросили к Волчанску и Красноармейску бойцов из Сумской области

Командование украинской армии перебросило к Волчанску в Харьковской области и Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) военных из Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что переброшены были подразделения 47-й отдельной инженерной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С Сумского направления выведены подразделения 47-й отдельной инженерной бригады и направлены в Харьковскую область и ДНР для укрепления оборонительных позиций под Волчанском и Покровском», — сказал собеседник агентства.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженными силами страны в Покровске (российское название — Красноармейск) может само принять решение о выводе войск, когда посчитает необходимым.

12 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

Ранее западные журналисты раскрыли, как погода помогла российским бойцам в Красноармейске.