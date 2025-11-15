На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры из-за удара ВСУ

Балицкий: в Запорожской области повреждения получила подстанция Васильевской РЭС
Julia Demaree Nikhinson/AP

В Запорожской области в результате очередного удара украинских войск по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна — всего около 5 тысяч абонентов», — уточнил он.

Губернатор добавил, что энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего возобновления подачи электричества и минимизации последствий атаки.

Накануне Балицкий рассказал об атаке ВСУ по объектам критической инфраструктуры в регионе. Он предупредил о возможном отключении электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки.

На момент публикации пять аварийных бригад предпринимали нужные меры для предотвращения отключения электроснабжения. При этом в региональном минэнерго координировали действия всех участников энергосистемы Запорожской области с целью минимизации потенциального числа отключенных потребителей.

Ранее ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС.

