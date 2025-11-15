На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области отразили атаку двух украинских БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за четыре часа сбили два дрона в Брянской области
Shutterstock

Два украинских дрона пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 10:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата <...> над территорией Брянской области», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

Утром 15 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 64 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российской территорией. Больше всего дронов — 25 и 17 — сбили в Рязанской и Ростовской областях соответственно. Также БПЛА ликвидировали в Татарстане, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Самарской, Воронежской, Тульской и Саратовской областях.

Как рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков беспилотников на территории одного из местных предприятий произошел пожар. Никто из людей не пострадал.

Ранее фрагменты украинского дрона упали на территорию хлебокомбината в Краснодарском крае.

