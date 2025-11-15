На предприятии в Рязанской области начался пожар из-за БПЛА

Малков: падение обломков БПЛА привело к пожару на предприятии Рязанской области

Падение обломков беспилотных летательных аппаратов в ночь на 15 ноября привело к возгоранию на территории одного из предприятий Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, в данный момент оценивается материальный ущерб. На месте происшествия работают представители оперативных служб.

Ночью 15 ноября над территорией Рязанской области было нейтрализовано 25 БПЛА.

Утром Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали данные аппараты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве контратак ВСУ в районе Купянска.