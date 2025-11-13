На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ пишут, что ВСУ признали невозможность удерживать Красноармейск

Reuters: ВСУ признали невозможность удерживать Красноармейск
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что Киев не обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего удержания Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, речь идет об отсутствии личного состава войск, необходимых для удержания оборонительных позиций. Отмечается, что военное наступление обеих сторон обходится Украине крайне дорого.

12 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили Красноармейск на 90%. По его данным, оставшиеся в городе украинские военные прячутся по подвалам городской застройки на небольшом участке.

В тот же день британская телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила, что погодные условия помогли Вооруженным силам РФ продвинуться вглубь Красноармейска. По данным журналистов, российским военным удалось пробраться вглубь города благодаря густому туману и остаться незамеченными для украинских беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске.

