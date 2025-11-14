Пленный спецназовец ГУР рассказал о провале операции в Красноармейске

Боец «элитного» украинского подразделения, десантировавшегося 1 ноября в Красноармейске (украинское название — Покровск), рассказал о провале операции в этом населенном пункте. Видео опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Бориса Рожина.

По словам спецназовца Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, командование бросило своих бойцов (группу из 29 человек) на эту операцию неподготовленными. Их обучали десантированию в Днепропетровске в течение всего лишь трех дней. Непосредственно перед операцией в Красноармейске, отметил пленный, украинских военных заверили, что они «элита» и готовы к высадке.

При этом среди участников операции были люди с серьезными проблемами со здоровьем, подчеркнул украинец.

«Высадили без подготовки, без каких-либо средств, нужно было просто занимать любые здания. 11 человек получили ранение сразу», — добавил спецназовец.

1 ноября Минобороны России заявило о том, что российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что высадка десанта ГУР под Красноармейском «выглядела как памятник идиотизму».

Ранее Зеленский заявлял, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске.