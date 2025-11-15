ВС РФ атаковали противника в 152 районах

Минобороны сообщило об атаках по целям в 152 районах

Министерство обороны России в очередной сводке сообщило, что за сутки авиация, БПЛА, ракеты и артиллерия ВС РФ нанесли удар по целям в 152 районах.

По данным ведомства, среди пораженных объектов был украинский военный аэродром, объект энергетической инфраструктуры, цех по производству безэкипажных катеров, места сборки и хранения украинских дальнобойных дронов, узлы связи Главного разведывательного управления Украины и пункты временного размещения бойцов ВСУ.

Также МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Яблоково в Запорожской области.

Утром 15 ноября Минобороны заявило, что за ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами страны 64 украинских дрона.

Дроны были сбиты над Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областями и Татарстаном. Больше всего БПЛА ликвидировано над территориями Ростовской и Рязанской областей — 17 и 25 БПЛА соответственно.

Ранее Подоляка заявил, что ВС России поразили все ТЭЦ Киева.