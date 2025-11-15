На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ атаковали противника в 152 районах

Минобороны сообщило об атаках по целям в 152 районах
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Министерство обороны России в очередной сводке сообщило, что за сутки авиация, БПЛА, ракеты и артиллерия ВС РФ нанесли удар по целям в 152 районах.

По данным ведомства, среди пораженных объектов был украинский военный аэродром, объект энергетической инфраструктуры, цех по производству безэкипажных катеров, места сборки и хранения украинских дальнобойных дронов, узлы связи Главного разведывательного управления Украины и пункты временного размещения бойцов ВСУ.

Также МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Яблоково в Запорожской области.

Утром 15 ноября Минобороны заявило, что за ночь российские силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами страны 64 украинских дрона.

Дроны были сбиты над Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областями и Татарстаном. Больше всего БПЛА ликвидировано над территориями Ростовской и Рязанской областей — 17 и 25 БПЛА соответственно.

Ранее Подоляка заявил, что ВС России поразили все ТЭЦ Киева.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами