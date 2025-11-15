В Минобороны сообщили о количестве сбитых воздушных целей ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневном релизе Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили 64 дрона ВСУ. Как отметили в военном ведомстве, беспилотные летательные аппараты были перехвачены над территориями Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областей, а также один беспилотник был сбит над территорией республики Татарстан. Больше всего украинских дронов было сбито над территориями Ростовской и Рязанской областей — 17 и 25 БПЛА соответственно.

До этого в Минобороны сообщили о трех сбитых украинских беспилотниках над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали данные аппараты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее российские силы атаковали противника в 152 районах.