В Минобороны сообщили об уничтожении трех БПЛА над Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали данные аппараты в период с 18:00 до 20.00 мск.

Утром в Минобороны рассказали, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских дронов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее число беспилотников (66) уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края, еще 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом.

Также БПЛА были ликвидированы над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны сбили 59 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео, как российские военные уничтожили дрон ВСУ с помощью пауэрбанка.