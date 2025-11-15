Украинские военкоматы вынуждены набирать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) бездомных и граждан, находящихся за чертой бедности. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Бездомных и людей, которые опустились, назовем это «в болото нищеты», ТЦК вылавливают и отправляют на линию боевого столкновения», — заявил Водолацкий.

По его словам, такая мера является вынужденной из-за того, что в стране процветает коррупция. При этом, отметил депутат, зачастую средства финансовой помощи, которые на

Украину направляет Запад для ведения боевых действий, украинские чиновники выводят в офшоры и другие банки на личные счета.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. В мае 2024 года в стране вступил в силу закон о мобилизации, ужесточивший критерии пригодности к военной службе. В октябре этого года президент Украины Владимир Зеленский продлил в стране военное положение и мобилизацию.

Между тем на Украине выразили мнение, что в ближайшее время снизить возраст мобилизации и снова запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.