Экс-премьер Украины допустил снижение в стране мобилизационного возраста

Азаров: в ближайшее время на Украине могут снизить мобилизационный возраст

Власти Украины могут в ближайшее время снизить возраст мобилизации и снова запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, с конца августа, когда правительство Украины разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло свыше 100 тысяч молодых мужчин.

«Возможно, в ближайшее время они (украинские власти . — «Газета.Ru») понизят призывной возраст. Возможно, они отменят опять этот свободный выезд, потому что, все-таки, 100 тыс. — это много», — сказал Азаров.

На этой неделе мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала специальной военной операции России. В 2024 году возрастной порог для мобилизации в украинском государстве был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

