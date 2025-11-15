На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-премьер Украины допустил снижение в стране мобилизационного возраста

Азаров: в ближайшее время на Украине могут снизить мобилизационный возраст
Shutterstock

Власти Украины могут в ближайшее время снизить возраст мобилизации и снова запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, с конца августа, когда правительство Украины разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло свыше 100 тысяч молодых мужчин.

«Возможно, в ближайшее время они (украинские власти . — «Газета.Ru») понизят призывной возраст. Возможно, они отменят опять этот свободный выезд, потому что, все-таки, 100 тыс. — это много», — сказал Азаров.

На этой неделе мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала специальной военной операции России. В 2024 году возрастной порог для мобилизации в украинском государстве был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее в Раде назвали мобилизацию на Украине «позорной охотой».

