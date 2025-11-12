На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кличко призвал снизить возраст мобилизации на Украине

Мэр Киева Кличко призвал снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Politico призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

«Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два - до 23-22 лет», — предположил Кличко.

По оценке Politico, такая риторика отражает растущую обеспокоенность Украины по поводу увеличивающегося оттока молодых людей.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла о провале программы контрактного набора украинцев 18–24 лет в армию. Она призвала власти прекратить призыв молодежи, предупредив о риске демографической катастрофы.

Ранее на Украине «мобилизовали» кота.

