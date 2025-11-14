На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили о срыве контратак ВСУ в районе Купянска

Минобороны: ВС России сорвали три контратаки ВСУ в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

За сутки Вооруженными силами России были отражены три контратаки в районе Купянска в Карьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение суток сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что противник таким образом пытался прорваться к реке Оскол для «восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ».

По информации Минобороны РФ, за неделю в районе Купянска Украина потеряла свыше 365 военнослужащих.

До этого сообщалось, что российским военным удалось освободить Орестополь в Днепропетровской области. Накануне противник был разбит рядом с селом и не смог удержать контроль над населенным пунктом.

9 ноября главком ВСУ Александр Сырский доложил руководству страны, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках. Самая сложная ситуация, по его мнению, для Украины наблюдается в Волчанске и Купянске (Харьковская область).

Ранее ВКС России ударили по объектам ГУР Минобороны Украины и аэродрому.

