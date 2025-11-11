ВКС России ударили по объектам ГУР Минобороны Украины и аэродрому

Воздушно-космические силы России нанесли удары по Главному центру радиоэлектронной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины в Киевской области, а также по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе безопасности России.

По данным ведомства, такие действия стали ответом на провокацию с 9 на 10 ноября. Удар был нанесен как ответная мера, и поражены объекты в городе Бровары Киевской области и на аэродроме в Хмельницкой области.

До этого российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов в Харьковской области.

В свою очередь MWM сообщало, что ВКС России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые почти невозможно перехватить. По данным издания, теперь они могут следовать по обычной дуге, прежде чем либо перейти в крутое пикирование в терминальной зоне, либо выполнить маневры, чтобы «сбить с толку и избежать» украинских систем ПВО.

