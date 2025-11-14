Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области», — отметили на странице Telegram-канала военного ведомства.

Кроме того, была завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

Накануне сообщалось, что российские войска успешно наступают по нескольким направлениям, в том числе и на юго-востоке Днепропетровской области. Противник был разбит возле села Орестополь и не смог удержать контроль над населенным пунктом.

9 ноября главком ВСУ Александр Сырский доложил руководству страны, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках. Самая сложная ситуация, по его мнению, для Украины наблюдается в Волчанске и Купянске (Харьковская область).

Ранее Медведев предупредил об угрозе обрушения всей линии фронта ВСУ.