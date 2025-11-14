Россия занимает второе место в рейтинге стран по их военной мощи. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

«Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо боевой мощи РФ обладает огромным ядерным потенциалом.

Первое место в рейтинге заняла армия США, третье место — китайская армия. Армия Украины заняла в рейтинге лишь 20 место, уступив в том числе Индонезии, Австралии, Южной Кореи и Турции.

Недавно полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон сообщил, что Россия имеет подавляющее преимущество на поле боя на Украине, соотношение вооруженных сил двух стран складывается в пользу РФ.

До этого британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что может одержать верх в конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что союзник России переходит на стандарты НАТО.