На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США оценили соотношение сил между армией России и ВСУ

Полковник Уилкерсон: соотношение сил РФ и Украины складывается в пользу Москвы
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия имеет подавляющее преимущество на поле боя на Украине, соотношение вооруженных сил двух стран складывается в пользу РФ. Об этом РИА Новости заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Термин - соотношение сил... по сути, он означает, у кого что есть с каждой стороны. С самого начала специальной военной операции соотношение сил было основательно не в пользу Украины», — подчеркнул военный.

С точки зрения американского полковника, ВС России в 99% случаев лучше оснащены и подготовлены, чем армия Украины. У ВС РФ, добавил Уилкерсон, больше личного состава, больше артиллерии, больше дронов и в целом огневой мощи.

До этого британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что может одержать верх в конфликте с Россией. Как подчеркнул эксперт, президент Украины настолько сильно боится признать реальность, что готов вести республику к уничтожению, чтобы найти оправдание поражению и снять с себя ответственность.

Ранее журналист дал совет Зеленскому в вопросе территориальных уступок России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами