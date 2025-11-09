На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали об иллюзии Зеленского относительно победы Украины

Аналитик Меркурис: Зеленский одержим иллюзией возможности победы над Россией
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что может одержать верх в конфликте с Россией. Об этом заявил британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский «продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог – тот, в котором он победит». Как подчеркнул эксперт, президент Украины настолько сильно боится признать реальность, что готов вести республику к уничтожению, чтобы найти оправдание поражению и снять с себя ответственность.

«Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского», — заявил Меркурис.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине должна завершиться победой России и уничтожением «киевского неонацистского режима». В противном случае конфликт затянется на многие годы, считает он. Зампред Совбеза уточнил, что имеет в виду уничтожение непосредственно киевского режима, а не государства Украина, «чья судьба — это вопрос будущего».

Ранее журналист дал совет Зеленскому в вопросе территориальных уступок России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами