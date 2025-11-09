Украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что может одержать верх в конфликте с Россией. Об этом заявил британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский «продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог – тот, в котором он победит». Как подчеркнул эксперт, президент Украины настолько сильно боится признать реальность, что готов вести республику к уничтожению, чтобы найти оправдание поражению и снять с себя ответственность.

«Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского», — заявил Меркурис.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине должна завершиться победой России и уничтожением «киевского неонацистского режима». В противном случае конфликт затянется на многие годы, считает он. Зампред Совбеза уточнил, что имеет в виду уничтожение непосредственно киевского режима, а не государства Украина, «чья судьба — это вопрос будущего».

Ранее журналист дал совет Зеленскому в вопросе территориальных уступок России.