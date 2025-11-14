Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд

Южная Корея намерена закупить у США оружие на $25 млрд к 2030 году

Республика Корея намерена закупить у США военную технику на $25 млрд до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что также Сеул поделился планами о предоставлении всеобъемлющей помощи американскому контингенту в республике на $33 млрд.

Также Южная Корея обязалась при поддержке США ускорить усилия по укреплению своего военного потенциала, который необходим для руководства объединенной обороны против Северной Кореи.

До этого сообщалось, что Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор в рамках торговой сделки с США.

30 октября президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что позволил Южной Корее построить атомную подводную лодку.

Кроме того, Трамп заявил, что Южная Корея согласилась «в огромных количествах» покупать нефть и газ у Соединенных Штатов. По его словам, Сеул также выплатит Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин, а инвестиции богатых южнокорейских компаний и бизнесменов в американскую экономику превысят $600 млрд.

Ранее в Южной Корее приготовили Трампу яблоки с его лицом.