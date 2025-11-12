На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные зачистили от солдат ВСУ Сухой Яр

Минобороны: завершена зачистка от боевиков ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в Донецкой народной республике (ДНР) от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, отражены девять атак украинской стороны из района населенного пункта Гришино в ДНР, которые проводились с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. В ходе операции было ликвидировано 17 единиц техники и порядка 40 военнослужащих.

В пресс-службе отметили, что в населенном пункте Димитров продолжаются активные наступательные действия со стороны подразделения 5-й мотострелковой бригады. Помимо этого, боевые действия зафиксированы в направлении микрорайона Западный.

За прошедшие сутки на Красноармейском направлении было ликвидировано порядка 250 украинских солдат и 22 единицы техники, включая бронированные машины.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским подразделениям удалось перебросить к Димитрову, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск), лишь ограниченный контингент сил. По его словам, ситуация для украинской стороны остается критической.

Ранее два десятка бойцов ВСУ сдались в плен российской армии в Димитрове.

СВО: последние новости
