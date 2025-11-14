На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска заняли населенный пункт в Харьковской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль Синельниково в Харьковской области
Сергей Аверин/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Синельниково в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины оказывали ожесточенное сопротивление.

«Это очередной успех нашей армии. ..., хочу отметить, что за данный населенный пункт велись очень ожесточенные бои на протяжении длительного времени. Там украинские боевики засели в лесистой местности и всячески пытались противодействовать нашим вооруженным силам, которые занимались освобождением данного района», — поделился Марочко.

Он уточнил, что взятие под контроль Синельниково открывает дальнейшие перспективы для российской армии.

12 ноября в МО сообщили, что ВС России завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в Донецкой народной республике от солдат Вооруженных сил Украины.

11 ноября группировка войск «Восток» в результате продвижения в глубину обороны ВСУ взяла под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области.

Ранее войска РФ взяли под контроль три населенных пункта.

