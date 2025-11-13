Песков: Россия продолжит СВО из-за отсутствия возможности для переговоров

Россия продолжит военную спецоперацию на Украине, так как предпосылок к возобновлению переговоров с Киевом Москва не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию (СВО), с тем чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим», — сказал представитель Кремля.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией официально приостановлены. Он обвинил членов российской делегации в том, что они «игнорировали попытки обсудить суть вопроса» и приезжали в Стамбул, имея «очень жесткие полномочия», в то время как Украина стремилась к «творческим дискуссиям».

В МИД России расценили слова Кислицы как признание в том, что Украина не собиралась проявлять стремления к миру.

Ранее в Госдуме назвали виновных в приостановке переговоров по Украине.