Российские военные сбили за сутки более 150 беспилотников ВСУ

МО РФ: средства ПВО сбили за сутки 157 БПЛА, авиационную бомбу и ракету «Нептун»
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 157 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах армии страны, а также уничтожили около 20 безэкипажных катеров.

Утром 13 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ВС РФ отразили атаку украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Морские дроны заметили в районе города Туапсе.

12 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское в Сумской области. Боевая задача была выполнена в ходе формирования буферной зоны на территории региона.

Ранее российские операторы дронов ликвидировали пикапы с военными ВСУ в Харьковской области.

